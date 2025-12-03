En el campus Palm Desert de Cal State San Bernardino ya construyen el Centro de Exito Estudiantil
Lina Robles
Ayer dieron a conocer que ya están construyendo el Centro de Éxito Estudiantil en la universidad Cal State San Bernardino campus Palm Desert.
Se trata del primer proyecto financiado por el estado y estará terminado en el 2027.
Los líderes del campus ubicado cerca de la calle Cook y el freeway 10 expresaron su entusiasmo, afirmando que el nuevo edificio ampliará los servicios para los estudiantes actuales y futuros.
El proyecto incluye un centro de asesoramiento y tutoría, un centro de orientación profesional y la ampliación de la biblioteca.