Esta semana se presentará en corte un sujeto de atropellar a dos adolescentes en La Quinta, uno de ellos murió

Published 11:14 am

Lina Robles

Esta semana se presentará en corte un sujeto de 47 años quien es acusado de atropellar a dos muchachitos de 14 años quienes iban en su bicicleta en el área del Hwy 111 y la Dune Palms Road en La Quinta donde el individuo que manejaba borracho perdió el control y arrollo a los dos adolescentes el pasado 10 de octubre, lamentablemente Lian Cantu murió días después en el hospital mientras que el otro jovencito ya se recuperó.

Jose Villegas enfrenta cargos por manejar borracho y violar su libertad condicional.

