Dos personas desplazadas tras incendio en ático en Desert Hot Springs

Luis Medina

DESERT HOT SPRINGS, Calif. (KUNA) – Un incendio en un ático dejó a dos adultos desplazados la tarde del martes en Desert Hot Springs.

El incendio se reportó poco después de la 1:15 p. m. en la cuadra 13500 de Cuando Way.

“La primera unidad que llegó reportó un incendio intenso y humo proveniente del ático de la estructura”, se lee en una publicación de CAL FIRE sobre el incidente.

El incendio fue extinguido a las 2:00 p. m., informaron las autoridades. Los bomberos permanecerán en el lugar durante varias horas para realizar las labores de rescate y reparación.

CAL FIRE confirmó que no se reportaron heridos.

Manténgase al tanto de las novedades em Telemundo 15.