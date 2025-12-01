Se declararon no culpables dos de los cuatro sujetos sospechosos de matar a un hombre en Indio
Lina Robles
Ya se presentaron en la corte dos sujetos sospechosos de balacear a Armando Mendoza de 33 años el pasado 20 de noviembre en un vecindario ubicado cerca de la calle Calhoun y la Dr Carreon Boulevard en Indio.
Se trata de Jonathan Ríos Franco y Zachary Hamrick quienes fueron arrestados junto a otros dos sujetos a quienes aún no les archivan cargos, solo se sabe que el tiroteo está relacionado con las pandillas.