Noticias Regionales

La policía arrestó a un empleado del PSUSD sospechoso de grabar un video en un baño en Rancho Mirage

Published 11:14 am

Lina Robles

Después de una excelente investigación la policía arrestó a un empleado del Distrito Escolar de Palm Springs quien es sospechoso de grabar a personas dentro de un baño de un negocio ubicado en el Hwy 111 y la calle Bob Hope en Rancho Mirage.

Se trata de Jarvis Williams de 45 años quien pago una fianza y salió de la cárcel, pero regresara a la corte el 30 de enero.

El Distrito Escolar de Palm Springs informó que el acusado está en cese administrativo con goce de sueldo mientras concluye la investigación.

