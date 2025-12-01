Skip to Content
Noticias Regionales

En Coachella un peatón resultó gravemente herido después de ser atropellado por un auto

By
Published 5:14 pm

Lina Robles

Una persona resultó herida de gravedad después de ser atropellada mientras cruzaba el Hwy 111 y en el área de la calle Novena en Coachella el sábado pasado a las 6:45 de la tarde.

El hombre fue transportado al hospital mientras que el chofer del auto involucrado permaneció en el lugar y fue interrogado por la policía.

Un tramo del Hwy 111 fue cerrado mientras los paramédicos y los investigadores realizaban su trabajo.

Article Topic Follows: Noticias Regionales

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.