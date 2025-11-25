Hombre de Desert Hot Springs será juzgado por presunto homicidio relacionado con pandillas

Luis Medina

INDIO, California (KUNA) – Un pandillero, acusado de matar a tiros a un hombre de 19 años y casi disparar a otras dos personas durante un ataque en Desert Hot Springs, deberá ser juzgado por asesinato en primer grado y otros cargos, según dictaminó hoy una jueza.

Casey William Gillespie, de 23 años y residente de Desert Hot Springs, presuntamente participó junto a un menor en el asesinato de Fernando Delgado Cárdenas en 2021.

Tras una audiencia preliminar celebrada el martes en el Centro de Justicia Larson, la jueza Susanne Cho del Tribunal Superior del Condado de Riverside determinó que existían pruebas suficientes para condenar a Gillespie por el cargo de asesinato, así como por dos cargos de intento de asesinato y un cargo de posesión de un arma de fuego cargada por parte de un delincuente, con una acusación especial de homicidio en beneficio de una pandilla callejera criminal y acusaciones de agravamiento de la pena por arma de fuego y lesiones corporales graves.

El juez programó una lectura de cargos posterior a la audiencia preliminar para el 9 de enero en el juzgado de Indio.

El acusado se encuentra detenido sin derecho a fianza en el Centro de Detención Benoit.

Un adolescente, Isaac García, residente de Desert Hot Springs, también fue acusado en relación con el tiroteo, pero el caso se transfirió al tribunal de menores, según informaron las autoridades en 2021.

El ataque ocurrió la madrugada del 28 de mayo de 2021, en la cuadra 12600 de Cactus Drive, cerca de la avenida Granada, según el detective Christopher Saucier, del Departamento de Policía de Desert Hot Springs.

Los documentos judiciales afirman que el tiroteo tuvo motivos pandilleros. No se proporcionó el nombre específico de la pandilla a la que pertenece el acusado.

Saucier indicó que agentes de patrulla acudieron al lugar de Cactus Drive para investigar los informes de disparos y encontraron a Cárdenas en el suelo, gravemente herido. Otras dos personas que lo acompañaban, cuyas identidades no fueron reveladas, escaparon por poco de ser baleadas, según los investigadores.​​​​​​​

Los servicios de emergencia intentaron salvarle la vida, pero no pudieron salvar a la víctima, quien fue declarada muerta en el lugar de los hechos.

Los detectives dedicaron las semanas siguientes a analizar pruebas forenses y recopilar información de testigos, consiguiendo finalmente lo necesario para ejecutar las órdenes de arresto contra Gillespie y Cárdenas, quienes fueron detenidos sin incidentes en junio de 2021.

No se disponía de detalles sobre las condenas previas de Gillespie. Cárdenas no tenía antecedentes documentados.