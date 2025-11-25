Hombre de 41 años arrestado en Palm Springs bajo sospecha de publicar pornografía infantil

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Un hombre de 41 años acusado de publicar pornografía infantil fue arrestado la mañana del martes en Palm Springs.

El arresto ocurrió en la cuadra 800 de Village Square North en Palm Springs.

La Fiscalía del Condado de Riverside confirmó que el Equipo de Explotación Infantil del Condado de Riverside presentó una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en Village Square North. Se incautaron computadoras y otros artículos electrónicos, que serán examinados por un perito informático forense para obtener más pruebas.

Estamos trabajando para confirmar más detalles sobre el sospechoso. Manténgase al tanto de las novedades en Telemundo 15.

Este es el segundo arresto importante por agresión sexual infantil en Palm Springs en las últimas semanas. El 13 de noviembre, los agentes del sheriff del condado de Riverside arrestaron a un hombre de Palm Springs acusado de agredir sexualmente a más de 15 niñas y proporcionarles fentanilo, cocaína, marihuana y vaporizadores de nicotina.