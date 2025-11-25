Entregan 350 despensas de comida a la comunidad de Mecca-North Shore

Juan Montesló

North Shore, Calif. (KUNA) – Familias al este del Valle de Coachella fueron beneficiadas por el asambleísta Jeff Gonzalez, en colaboración con el Banco de Alimentos FIND, con una distribución comunitaria de alimentos, el evento tuvo lugar en el parque comunitario North Shore ubicado en la avenida 70 de Mecca.

Esta distribución se realizó antes de la temporada navideña para apoyar a las familias locales que enfrentan inseguridad alimentaria por diversas cuestiones, entre ellas, el pasado cierre de gobierno.

El personal del asambleísta Gonzalez también estuvo presente para proporcionar recursos estatales e información sobre cómo la oficina del distrito puede ayudar a la comunidad.

Fueron 350 despensas de comida las que se entregaron por manos de ciudadanos voluntarios y agentes de la guardia nacional, cuya labor concluyo el día de hoy, luego de haber prestado servicio por casi un mes al Valle de Coachella.

“Nos encargamos de descargarlo, organizarlo como es y distribuirlo a las personas por carro, por persona que viene caminando, como sea que vengan, lo distribuimos”, comento Camilo Sibrian, sargento de la guardia nacional.

Las cajas de comida entregadas contaban con frutas, verduras de temporada y lo más importante, con proteína como huevos y pescado fresco.

