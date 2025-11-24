Hombre en estado crítico tras tiroteo en Cathedral City; sospechoso bajo custodia

Luis Medina

CATHEDRAL CITY, Calif. (KUNA) – Un hombre de 46 años fue arrestado tras un tiroteo ocurrido el domingo por la noche en Cathedral City, que dejó a una persona en estado crítico.

El tiroteo se reportó alrededor de las 8:40 p. m. en la cuadra 35300 de Corregidor Drive.

La policía informó que un hombre de 54 años fue encontrado con una herida de bala.

Los oficiales informaron que se enteraron de que el tiroteo se originó tras una discusión verbal. El sospechoso recuperó un arma de fuego de un vehículo en el lugar y disparó una bala, impactando al otro hombre en el estómago.

El sospechoso huyó del lugar antes de la llegada de los oficiales.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital. La policía informó que se encontraba en estado crítico pero estable, con cirugías pendientes.

Gracias a su investigación, la Oficina de Investigación de la Policía de Cathedral City localizó la posible ubicación del sospechoso. Detectives de la Policía de Cathedral City, junto con el Equipo de Impacto de Pandillas de Riverside (GIT), realizaron vigilancia en la zona de South Palm Desert. Unas horas más tarde, el GIT localizó al sospechoso en la zona, quien fue detenido e ingresado en el Centro de Detención John J. Benoit.

Si tiene información relacionada con este incidente o cree tenerla, comuníquese con la Policía de Cathedral City al (760) 770-0300 / con el Detective Juan Ramírez al (760) 770-0330; o a través del sitio web del Departamento de Policía de Cathedral City: cathedralcitypolice.com; o por correo electrónico a tips@cathedralcity.gov.

También puede reportar información de forma anónima a través de Coachella Valley Crime Stoppers, llamando al (760) 341-STOP; o a través de la línea directa WeTip al 1-(800)-78-CRIME o en www.WETIP.com. Algunos consejos pueden calificar para una recompensa en efectivo.