En el Condado de Riverside reportaron la primera muerte de la temporada de influenza

Lina Robles

El Departamento de Salud del Condado de Riverside confirmó la primera muerte por influenza en la temporada 2025-2026.

La persona es mayor de 65 años y vivía en el oeste del condado.

La temporada de gripa corre de octubre a abril y sus días más críticos son en Acción de Gracias y la temporada de viaje por los festivos navideños, además dijeron que el año pasado la temporada fue muy agresiva y que este año se podría repetir.

El año pasado las hospitalizaciones fueron las más altas en 15 años desde el 2004.