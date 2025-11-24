Skip to Content
Noticias Regionales

En el Condado de Riverside reportaron la primera muerte de la temporada de influenza

KYMA
NIAID
KYMA
By
Published 11:14 am

Lina Robles

El Departamento de Salud del Condado de Riverside confirmó la primera muerte por influenza en la temporada 2025-2026.

La persona es mayor de 65 años y vivía en el oeste del condado.

La temporada de gripa corre de octubre a abril y sus días más críticos son en Acción de Gracias y la temporada de viaje por los festivos navideños, además dijeron que el año pasado la temporada fue muy agresiva y que este año se podría repetir.

El año pasado las hospitalizaciones fueron las más altas en 15 años desde el 2004.

Article Topic Follows: Noticias Regionales

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.