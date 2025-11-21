La policía de Indio decomisó droga y armas ya arrestaron a un sujeto que estaba en libertad condicional

Lina Robles

Agentes de la policía de Indio que realizaban su patrullaje de rutina por la Avenida 42 cerca de la calle Jackson le ordenaron detenerse al conductor de un vehículo que vieron que arrojo del auto un paquete que resulto ser un libra de metanfetamina, por lo que de inmediato arrestaron al sujeto de nombre Marcos Gaeta de 45 años quien se encontraba en libertad condicional por haber participado en una balacera mortal en 2016.

Después los agentes obtuvieron una orden de cateo para entrar a la casa del individuo y confiscaron 20 libras de metanfetaminas, heroína, marihuana, varias armas y balas, por lo que el sujeto está en la cárcel de Indio con una fianza de medio millón de dolares.