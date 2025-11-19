Revelan más detalles de la muerte de Mark Carnevale consejal de Cathedral City

Lina Robles

Las autoridades nos enviaron mas detalles de la muerte del concejal de Cathedral City Mark Carnevale ocurrida el domingo pasado.

El Departamento del Sheriff informo que ese día a las 6:50 de la tarde acudieron a una casa ubicada en Rancho Mirage por un intento de suicidio, cuando los paramédicos llegaron trataron de reanimarlo, pero lamentablemente ya había muerto.

El forense se hizo cargo de la investigación y por lo pronto no hay información adicional disponible.

Mientras tanto ya están en marcha los preparativos del funeral de Mark Carnevale quien fue alcalde de Cathedral City dos veces.