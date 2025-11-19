En Palm Desert investigan el choque de dos autos; al parecer uno de los choferes presuntamente estaba bajo la influencia

Lina Robles

Ayer a las 9:30 de la noche chocaron dos carros que circulaban por la calle Cook cerca de la calle Country Club en Palm Desert y según el reporte de la policía al momento del impacto uno de los vehículos se estampo con la pared del Desert Falls Country Club y según versiones de varios testigos, el policía bajó al chofer de uno de los autos y lo esposaron mientras le realizaban una prueba de sobriedad, pero las autoridades no han confirmado si el individuo manejaba ebrioo drogado.

El área fue cerrada mientras las autoridades y las grúas hacían su trabajo.