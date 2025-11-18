Skip to Content
Noticias Regionales

El Departamento del sheriff investiga la muerte de un reo de la cárcel de Banning

Jesus Reyes
Published 5:14 pm

Lina Robles

El jefe del Sheriff del Condado de Riverside reporto la muerte de un reo de la cárcel de Banning quien sufrió una emergencia médica mientras se encontraba en el área de transporte de la prisión ubicada muy cerca del Freeway 10.

Se trata de Michel Dupas de 61 años, quien fue transportado al hospital, pero su salud continúo decayendo y al día siguiente murió, pero no han determinado la causa del fallecimiento y esto se sabrá hasta que le realicen la autopsia.

