Noticias Regionales

Incendio en restaurante de El Paseo en Palm Desert provoca el cierre de un tramo de la calle

By
Published 11:14 am

Lina Robles

Ayer a la 1 de la tarde los bomberos recibieron una llamada que reportaba un incendio en la cocina del restaurante Corso ubicado en la exclusiva zona de El Paseo en Palm Desert y como medida de precaución cerraron el área.

Las llamas que se originaron en la parte trasera de la estufa fueron contenidas en dos horas antes que se extendieron a negocios aledaños.

Durante el cierre de un tramo de la calle El Paseo y San Pablo desviaron a los automovilistas por el Hwy 111 hasta las 3 de la tarde que volvió todo a la normalidad

Telemundo 15 Palm Springs

