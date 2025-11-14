Incendio en restaurante de El Paseo en Palm Desert provoca el cierre de un tramo de la calle

Lina Robles

Ayer a la 1 de la tarde los bomberos recibieron una llamada que reportaba un incendio en la cocina del restaurante Corso ubicado en la exclusiva zona de El Paseo en Palm Desert y como medida de precaución cerraron el área.

Las llamas que se originaron en la parte trasera de la estufa fueron contenidas en dos horas antes que se extendieron a negocios aledaños.

Durante el cierre de un tramo de la calle El Paseo y San Pablo desviaron a los automovilistas por el Hwy 111 hasta las 3 de la tarde que volvió todo a la normalidad