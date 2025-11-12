Coachella será sede de un evento agrícola el jueves en la biblioteca municipal

Luis Medina

COACHELLA, Calif. (KUNA) – Funcionarios de Coachella ofrecerán un programa actualizado sobre agricultura en el Valle de Coachella este jueves en la biblioteca municipal.

El evento gratuito se llevará a cabo de 7:00 a.m. 11:30 a. m. el jueves en 1500 Sixth St.

La ciudad se asoció con Growing Coachella Valley, una organización sin fines de lucro dedicada a la protección del agua y otros recursos esenciales para la industria agrícola y el desarrollo económico de la región, para producir Ag Vision, anteriormente conocido como Coachella Valley Ag Summit.

El programa abordará temas como la innovación, la sostenibilidad y el futuro de la agricultura, según informaron los funcionarios.

“La agricultura ha sido un pilar fundamental del Valle de Coachella durante más de 100 años”, declaró Janell Percy, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro. “Ag Vision reunirá a agricultores, legisladores, líderes comunitarios y otras personas interesadas en la producción local de alimentos para debatir cómo podemos mantener la agricultura durante otros 100 años”.

El evento contará con un panel integrado por representantes de las fuerzas del orden y líderes de explotaciones agrícolas locales, entre otros, además de una sesión de preguntas y respuestas. La moderación estará a cargo de George Tudor, de Tudor Ranches.

“Como hija de trabajadores agrícolas, sé lo profundamente que la agricultura influye en nuestra comunidad y economía. La resiliencia y la fuerza laboral del sector siguen impulsando Coachella y nos recuerdan el papel fundamental que desempeña en el futuro de nuestra ciudad”, declaró la concejala Denise Delgado.

El evento también se transmitirá en directo por el canal de YouTube de la ciudad.