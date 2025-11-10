Skip to Content
Conductor ebrio chocó con postes de la luz en Indio

11:14 am

Lina Robles

Un sujeto que ebrio manejaba su auto el sábado pasado a la 1 :15 de la tarde perdió el control y chocó con dos postes de la luz en el área de la Dr Carreon Blvd y la calle Calhoun en Indio de donde huyó antes que llegara la policía, pero gracias a un testigo que les dio la descripción del vehículo y hacia donde se dirigió lograron arrestar al joven de 30 años.

Lamentablemente el área estuvo cerrada hasta ayer mientras que la compañía de luz instalaba dos postes nuevos y restauraban el servicio de electricidad.

