Skip to Content
Noticias Regionales

Arrestan a ex policía de Desert Hot Springs quien enfrenta cargos por agresión a un menor de edad

By
Published 11:14 am

Lina Robles

El pasado viernes fue arrestado un agente de policía de Desert Hot Springs sospechoso de agredir a dos adolescentes.

Se trata de Johnny Acosta a quien la Fiscalía le presento cargos por agresión con arma mortal, por un informe falso y abuso de su autoridad.

El incidente ocurrió 8 de noviembre del 2024 en una High School ubicada cerca de Pierson Boulevard donde reportaron robo y vandalismo en el puesto de comida, al llegar, los agentes vieron huir a cuatro jóvenes y después durante la investigación el policía uso fuerza contra dos adolescentes de 17 años, uno de los cuales resulto herido.

Article Topic Follows: Noticias Regionales

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.