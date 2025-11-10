Arrestan a ex policía de Desert Hot Springs quien enfrenta cargos por agresión a un menor de edad

Lina Robles

El pasado viernes fue arrestado un agente de policía de Desert Hot Springs sospechoso de agredir a dos adolescentes.

Se trata de Johnny Acosta a quien la Fiscalía le presento cargos por agresión con arma mortal, por un informe falso y abuso de su autoridad.

El incidente ocurrió 8 de noviembre del 2024 en una High School ubicada cerca de Pierson Boulevard donde reportaron robo y vandalismo en el puesto de comida, al llegar, los agentes vieron huir a cuatro jóvenes y después durante la investigación el policía uso fuerza contra dos adolescentes de 17 años, uno de los cuales resulto herido.