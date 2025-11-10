Adam Sandler será homenajeado durante el Festival Internacional de Cine de Palm Springs

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Sandler recibirá el Premio del Presidente por su actuación en la película de Netflix, Jay Kelly.

Sandler se une a los homenajeados previamente anunciados, el elenco de Sentimental Value (Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning), quienes recibirán el Premio Estrella Internacional.

Entre los galardonados con el Premio del Presidente en ediciones anteriores se encuentran Timothée Chalamet, quien recibió el premio el año pasado y fue nominado al Óscar a Mejor Actor, así como Amy Adams, George Clooney, Viola Davis, Billie Eilish, Finneas O’Connell, Tom Hanks, Jennifer Hudson, Nicole Kidman, Regina King, Gary Oldman y Reese Witherspoon.

La ceremonia de los Premios de Cine se celebrará el 3 de enero de 2026 en el Centro de Convenciones de Palm Springs, y el festival tendrá lugar del 2 al 11 de enero de 2026. El evento será presentado por Kering y patrocinado por Entertainment Tonight.