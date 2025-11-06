Debaten como disminuir contaminación del aire en Valle de Coachella durante la “Cumbre del Polvo”

Juan Montesló

Palm Desert, Calif. (KUNA) – El día de hoy se llevo a cabo la cumbre del polvo un evento que busca dar solución a la contaminación ambiental que tanto afecta a la comunidad del Valle de Coachella.

La ponencia tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad de California, Riverside, campus Palm Desert, una colaboración del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (South Coast AQMD) y del Supervisor del condado de Riverside V. Manuel Pérez.

El principal objetivo era debatir los resultados de las investigaciones, los impactos en la salud y los esfuerzos actuales así como futuros esfuerzos para mitigar este problema.

Durante el evento se buscó la especial participación de la comunidad puesto que los organizadores consideraron fundamental para identificar las soluciones más efectivas para reducir el polvo y mejorar la calidad del aire tomar en cuenta a los residentes.

V. Manuel Pérez, supervisor del condado de Riverside nos comentó lo siguiente:

“Ese polvo se llama PM10 y lo que pasa es que con ese polvo hace causa de asma tal vez unos jóvenes como me han dicho en Salton Sea o en otras escuelas por ejemplo North Shore, en Meca que uno puede empezar a sangrar los niños de la nariz por respirar este polvo”.

Antes de implementar soluciones efectivas es fundamental comprender el origen del polvo y los factores que lo impulsan, cuestionamos al respecto a Pérez, y este nos indicó que uno de los lugares que es más impactado de todo el Valle de Coachella es Thousand Palms y Cathedral City.

“Nosotros estamos aquí este día para tratar de investigar eso, entenderlo bien y tal vez tratar de mitigarlo. Vamos a implementar programas, servicios, recursos para que al final de todo tenemos seguridad en la salud público y también en la economía”, señaló el supervisor del condado de Riverside.

