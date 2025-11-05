Skip to Content
Noticias Regionales

Ya se eligió el jurado para el juicio de dos sujetos de Beaumont sospechosos de matar a un hombre

By
Published 11:14 am

Lina Robles

En la corte ya se eligió el jurado para el juicio de dos pandilleros de Beaumont acusados de asesinar a balazos en el 2020 a un hombre durante un robo en la casa de un conocido traficante de marihuana, en la balacera también resultó herida la madre del individuo.

Los pistoleros son Roberto Gutiérrez y Adam Garcia y la víctima se llamaba Leo Miguel DeLara.

Ambos acusados enfrentan varios cargos por el crimen y por ser parte de una pandilla.

La fiscalía y la defensa presentaron sus alegatos iniciales y se espera que la fiscalía comience a llamar a testigos en próximos días.

Article Topic Follows: Noticias Regionales

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.