Skip to Content
Noticias Regionales

Revelan mas información del caso de perjurio y conflicto de interesa que enfrenta el alcalde de Coachella

By
Published 11:14 am

Lina Robles

Nos enviaron más información acerca del caso de perjurio y conflicto de interés que enfrenta el alcalde de Coachella Steven Hernandez y que provoco que el supervisor Manuel Perez lo pusiera en cese administrativo de su equipo de trabajo con el Condado de Riverside, ya confirmaron que el alcalde esta con goce de sueldo que asciende a $182 mil dolares anuales.

Los cargos que el líder político enfrenta están relacionados con proyectos en los que voto para que se realizaran en la ciudad a pesar que no debería haberlo hecho porque los beneficiaban y volverá a la corte en febrero del 2026.

Article Topic Follows: Noticias Regionales

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.