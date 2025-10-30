Hoy realizan una huelga de 24 horas enfermeras de Tenet corporate en Palm Springs que se une a otros cinco hospitales en California

Juan Montesló

Palm Springs, Calif. (KESQ) – Thermal, Calif. (KESQ) – Las enfermeras del hospital de Palm Springs se unieron a 3,100 colegas de otros cinco hospitales de California para una huelga de un día en protesta por lo que consideran una negativa de mejorar la atención a los pacientes contratando más personal.

El personal de enfermería inicio la huelga hoy a las 7 de la mañana frente al hospital que se ubica en la calle Indian Canyon, los representantes del sindicato de Palm Springs afirman que el número de empleados se ha reducido por debajo de lo que exige el estado de California y exigen personal suficiente para garantizar la seguridad de los bebés.

Conversamos con Linda Serrano, vocera titular de la huelga:

“A nosotros no nos dan almuerzo ni hora de break, hay falta de recursos y también quien nos cubra esos horarios entre el día”.

Las enfermeras señalaron que Tenet Healthcare obtuvo el año pasado ganancias de 4.100 millones de dólares, afirmando que la empresa prioriza las ganancias sobre la salud de los pacientes.

“Tenet Corporate es el que tiene que regresar a la mesa para negociar nuestro contrato y por eso estamos aquí tomando esta huelga porque queremos negociar y tomar cambios efectivos para poder servir la comunidad. Tenemos desde febrero intentando de considerar nuestro contrato con Tenet”, declaró la vocera.

Por su parte, Desert Regional Medical Center emitió un comunicado donde mencionó que la acción del sindicato está relacionada con las negociaciones contractuales, textualmente mencionan:

“Nos decepciona que el sindicato haya emprendido esta huelga, que, en nuestra opinión, no es constructiva ni necesaria, hemos estado negociando de buena fe con el sindicato para alcanzar un nuevo contrato e incluso le propusimos que las partes se sometieran a una mediación para intentar resolver las diferencias”.

Pese a la huelga el hospital continua con su atención regular.

Manténgase al tanto de las novedades en Telemundo 15.