El primer camión de comida saludable aprobado de Coachella estará presente en el evento Zonas Azules

Luis Medina

COACHELLA (CNS) – El Proyecto Zonas Azules de Coachella y funcionarios de Coachella celebrarán el primer camión de comida saludable aprobado de la ciudad el próximo mes en el Parque Memorial de los Veteranos durante su evento Fiestas Azules.

La celebración gratuita se llevará a cabo a las 10:00 a. m. del 15 de noviembre en la calle Cuarta 1500-1598.

Fat Boys Tacos and Catering ofrecerá comidas saludables que, según el copropietario César Sánchez, pueden mejorar la vida de los clientes al optar por opciones más sanas. El menú aprobado por Zonas Azules de Fat Boys incluye tacos con vegetales como espinacas salteadas, champiñones, nopal, pimientos y más. También se ofrecerán tostadas con ingredientes saludables como frijoles peruanos, aguacate y pico de gallo fresco.

Una iniciativa para brindar a los residentes acceso a opciones de alimentos saludables llevó a los funcionarios de Zonas Azules a colaborar con las autoridades municipales y el Sistema de Salud de la Universidad de Riverside para aprobar las ordenanzas 1218 y 1219.

La ordenanza 1218 establece que al menos el 25 % del menú de un camión de comida debe contener ingredientes saludables, como frutas y verduras de temporada, cereales integrales y arroz, y menos alimentos fritos, azucarados o ultraprocesados, según las directrices alimentarias de Zonas Azules. La ordenanza 1219 complementa la 1218 al permitir que los camiones de comida

que ofrecen opciones nutritivas operen en granjas de dátiles locales.

“Fat Boy Tacos es más que el primer camión de comida saludable aprobado en Coachella; es una prueba de lo que sucede cuando aunamos políticas, liderazgo y empresas locales para nuestra comunidad”, dijo Job Huerta, responsable de organizaciones y bienestar de BZP Coachella.