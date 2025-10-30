Skip to Content
Noticias Regionales

Cuatro personas sin hogar tras incendio en una vivienda en Thousand Palms

By
Published 5:14 pm

Luis Medina

THOUSAND PALMS, Calif. (KUNA) – Dos adultos y dos niños resultaron desplazados tras un incendio en una vivienda en Thousand Palms el jueves por la tarde.

El incendio se reportó aproximadamente a las 3:15 p.m. en la cuadra 31000 de Date Garden Drive.

“Los bomberos se encuentran en el lugar del incendio, una vivienda unifamiliar de una sola planta. El fuego fue controlado a las 3:43 p.m.”, según una publicación de CAL FIRE.

Se esperaba que los recursos permanecieran en el lugar hasta aproximadamente las 6:45 p.m.

Se solicitó la ayuda de la Cruz Roja para asistir a las personas desplazadas. No se reportaron heridos.

Article Topic Follows: Noticias Regionales

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.