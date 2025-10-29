Skip to Content
Noticias Regionales

Martha’s Kitchen realizará su tradicional maratón de 5k el Día de Acción de Gracias

By
Published 11:14 am

Lina Robles

Como cada año Martha’s Kitchen tendrá la carrera que atrae a miles de residentes del Valle de Coachella se realizará el jueves 27 de noviembre en la exclusiva zona de El Paseo en Palm Desert, el objetivo es hacer conciencia y recaudar fondos para la organización no lucrativa que apoya a los indigentes.

Este año el evento incluirá un área infantil, vendedores locales, rifas, venta de cerveza, un puesto para tomarse fotos con Santa Claus.

Article Topic Follows: Noticias Regionales

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.