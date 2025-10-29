Detienen a un hombre en relación con una serie de robos y actos vandálicos en negocios de Indio

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Se ha realizado una detención en el marco de una investigación sobre una serie de robos y actos vandálicos en Indio.

El sospechoso, un hombre de 38 años, fue arrestado el miércoles poco antes del mediodía en la cuadra 82000 de la Carretera 111.

Durante el fin de semana, Telemundo 15 informó que cerca de 10 pequeños negocios en Indio fueron asaltados y vandalizados.

El hombre será ingresado en el Centro de Detención John Benoit en Indio y enfrentará múltiples cargos.

La policía informó que los detectives continúan la investigación y trabajan activamente para localizar a otros sospechosos prófugos relacionados con estos casos.

Se invita a cualquier persona con información sobre estos incidentes a comunicarse con el Departamento de Policía de Indio al (760) 391-4057 o con Crime Stoppers al (760) 341-STOP para proporcionar información de forma anónima.