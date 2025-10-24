Sospechoso arrestado en relación con tiroteo mortal ocurrido en septiembre en Coachella

Luis Medina

RIVERSIDE, Calif. (KUNA) – La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside anunció el viernes un arresto en relación con un tiroteo mortal ocurrido el mes pasado en Coachella.

Los investigadores afirman haber identificado al sospechoso como un hombre de 59 años residente de Coachella. Fue localizado el miércoles y arrestado cerca de una vivienda ubicada en Nile Lane y la calle Genoa en Coachella.

Los investigadores añaden que no buscan a otros sospechosos en relación con la investigación.

El tiroteo se reportó el 21 de septiembre en la cuadra 85000 de la calle Limón, cerca de la calle Genoa. Enrique Arrieta, de 51 años y residente de Coachella, falleció en el lugar.

Los familiares de la víctima que se encontraban en el lugar declararon a Telemundo 15 que el incidente comenzó como un altercado.

Las autoridades de la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside (RSO) afirman que la investigación continúa.