Próximamente celebrarán la reapertura de Lake Cahuilla

Lina Robles

El Parque Regional de Veteranos de guerra en Lake Cahuilla tienen su gran apertura el 8 de noviembre, tras meses de construcción y casi una década de planificación.

Las partes que ya reabrieron ofrecen a los visitantes un primer vistazo al proyecto de $12 millones de dolares.

El área nueva de Lake Cahuilla incluye un área para vehículos recreativos, zonas de picnic con sombra y mejoras en la alberca, así como baños nuevos en el área de juegos infantiles.