Policía de Palm Springs busca a dos acusados de robar perros

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – La policía de Palm Springs solicita la ayuda de la comunidad para identificar a los sospechosos del robo de un perro.

La policía informó que el robo ocurrió el viernes 17 de octubre alrededor de las 10:30 a. m.

Se cree que un hombre y una mujer robaron dos Yorkshire Terriers pequeños, Maggie y Winnie, que se habían escapado de su casa después de dejar una puerta abierta.

Un ladrón es descrito como un hombre hispano de entre 30 y 40 años, que vestía una gorra negra, una camisa blanca con la inscripción “NECESITO CAFÉ”, pantalones cortos negros y zapatos blancos, y llevaba una mochila morada. El hombre también tiene tatuajes en la pierna derecha (posiblemente un diseño de águila) y en la manga del brazo derecho.

Iba acompañado por una mujer blanca de unos 30 años, de cabello castaño, que vestía un vestido con estampado de leopardo, botas marrones y llevaba un bolso negro.

Se vio a ambos abandonando la zona rápidamente.

Los perros, cada uno con un valor aproximado de $2,500, tienen microchip.

La policía solicita ayuda para identificar a los involucrados en este presunto robo y cualquier información sobre avistamientos de Maggie o Winnie.

Se solicita a cualquier persona que tenga información que se comunique con el oficial Guzmán a animal.control@palmspringsca.gov o al 760-323-8151, con el caso n.° 2510P-4762.