Policía busca a sospechoso cerca de la frontera entre Indio y Coachella

Luis Medina

COACHELLA, Calif. (KUNA) – La policía busca a un sospechoso tras el final de una persecución en Coachella el miércoles por la tarde.

El Departamento de Policía de Indio confirmó actividad policial en la zona de la Avenida 48, al este de la calle Calhoun. Se ha informado de la presencia de un helicóptero sobrevolando la zona.

El Departamento de Policía de Indio (IPD) informó que el incidente está siendo supervisado por la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside, pero que el IPD está colaborando con el control del tráfico.

Nos hemos puesto en contacto con la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside (RSO) para obtener más información. Un equipo de Telemundo 15 también se encuentra en el lugar.

Manténgase al tanto con Telemundo15.com para mas actualizaciones.