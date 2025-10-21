La Patrulla de Caminos de California solicita la ayuda del público para localizar al conductor involucrado en un accidente mortal de atropello y fuga

Luis Medina

COACHELLA, Calif. (KUNA) – Las autoridades solicitaron la ayuda del público para localizar al conductor involucrado en un accidente mortal de atropello y fuga en Coachella a principios de este mes.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:30 p. m. del 10 de octubre en Grapefruit Boulevard, al sur de la Avenida 54, según el oficial de la Patrulla de Caminos de California (CHP), Rafael Espinosa.

Un hombre fue encontrado tendido en el arcén de Grapefruit y fue trasladado al Hospital John F. Kennedy Memorial en Indio, donde fue declarado muerto.

Las autoridades identificaron a la víctima como Jorge Guillén, de 50 años, residente de Coachella.

El vehículo sospechoso fue descrito como un GMC Terrain negro con daños en el capó delantero y la parrilla, con una placa de “Los Angeles Chargers” y una placa de “Carfax 1 Owner”, dijo Espinosa.

La causa del accidente aún no se ha determinado y cualquier persona que tenga información adicional sobre el vehículo debe llamar al 760-772-8911.