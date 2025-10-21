La estrella de “Wicked”, Cynthia Erivo, encabeza la gala inaugural del Teatro Plaza de Palm Springs

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – El Teatro Plaza abre sus puertas con un toque especial. La actriz Cynthia Erivo, ganadora de premios Emmy, Tony y Grammy, será la anfitriona de la gala inaugural del histórico teatro, según anunciaron las autoridades.

La gala inaugural se celebrará el lunes 1 de diciembre a las 7:30 p.m. Para más información, visite el sitio web del Teatro Plaza.

Las entradas estarán disponibles a través del sistema de solicitud de entradas de Ticketmaster. El proceso de solicitud se abrirá el martes 21 de octubre a las 10:00 a.m. (hora del Pacífico) y cerrará el lunes 27 de octubre a las 10:00 p.m. (hora del Pacífico). Hay un límite de dos entradas por cliente.

Cada boleto incluye una copia del próximo libro de Erivo, Simply More: A Book for Either Who Has Been Told They’re Too Much, junto con un boleto conmemorativo y un póster de edición limitada creado exclusivamente para la Gala de la Noche de Apertura.

La función única de Erivo contará con la participación de Mark Meadows y la Orquesta Palm Springs Pops. El evento está patrocinado por Richard Wood y Michael Blasingame.

“La Noche de Apertura en el Plaza es el momento que todos estábamos esperando”, afirma John Bolton, vicepresidente sénior de Oak View Group y gerente general del Teatro Plaza. “Nos honra dar la bienvenida a Cynthia Erivo para esta actuación histórica; es la manera perfecta de comenzar un nuevo y vibrante capítulo en la historia del Plaza”.

El Teatro Plaza es uno de los recintos más antiguos e icónicos de Palm Springs, pero ha estado cerrado desde 2014. Desde hace varios años, ha estado en proceso de restauración para devolverle su esplendor original.

Cynthia Erivo es una actriz, cantante y productora ganadora de premios Tony®, Grammy® y Emmy, y tres veces nominada al Óscar. Irrumpió en los escenarios del West End y Broadway con El color púrpura, donde ganó el Tony a la mejor actriz en un musical.

Recientemente protagonizó el papel de Elphaba junto a Ariana Grande en la película de Universal, WICKED, que batió récords y se convirtió en la película más taquillera de la historia de Estados Unidos basada en un musical de Broadway, lo que le valió nominaciones al Globo de Oro, al SAG, al Critics’ Choice, a la NAACP, al BAFTA y al Óscar.

Erivo repetirá su papel en WICKED: FOR GOOD (21 de noviembre de 2025) y protagonizará la adaptación cinematográfica de Prima Facie, de la que también será productora ejecutiva bajo su sello Edith’s Daughter. Además de la actuación, es una compositora e intérprete nominada al Grammy® que ha lanzado dos álbumes: Ch. 1 Vs. 1 (2021) y Te Perdono (2025), y encabezó cartel en salas como los Kennedy Center Honors y los Premios de la Academia. En 2026, regresa al West End con Drácula, el unipersonal de Kip William, interpretando 22 papeles, entre ellos el de vampiro demoníaco de Bram Stoker.

La gala se celebra poco más de una semana después del estreno de “Wicked: For Good”, la secuela del exitoso musical del año pasado, “Wicked”.

Erivo recibió numerosos elogios y reconocimientos por su actuación en la primera película, incluyendo el Premio al Impacto Creativo en la Actuación en los Premios al Impacto Creativo de Variety durante el Festival Internacional de Cine de Palm Springs de 2025.

No era la primera vez que Erivo recibía un reconocimiento en el Festival de Cine de Palm Springs. En 2019, recibió el Premio a la Actuación Revelación por su actuación en Harriet.