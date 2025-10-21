Indian Wells ayudará a dos organizaciones no lucrativas

Lina Robles

La ciudad de Indian Wells anunció que ayudará a dos organizaciones no lucrativas que apoyan a familias de bajos ingresos, por lo que le entregarán $125 mil dolares a Martha;s Kitchen y los otros $125 mil a la Coachella Valle Rescue Mission para patrocinar los servicios de cuidado médico, comida y albergue para las personas que se encuentran en crisis.

En lo que va del año Indian Wells ha ayudado a organizaciones no lucrativas con medio millón de dolares.