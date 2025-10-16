Veterano del sheriff muere en aparente accidente de cacería en Idaho

Luis Medina

RIVERSIDE, Calif. (KUNA) – Un teniente del sheriff del condado de Riverside, fallecido en un aparente accidente de cacería en el sur de Idaho, era un veterano de 25 años de la policía. Su pérdida motivó al departamento del sheriff a expresar hoy sus más sinceras condolencias a sus seres queridos.

El teniente Nathan Kaas sufrió una herida mortal de bala la madrugada del domingo mientras cazaba ciervos mulos en las montañas del Bosque Nacional Caribou-Targhee, cerca de la frontera con Wyoming, según informes publicados.

Se desconoce si su muerte está siendo investigada por el Servicio Forestal de EE. UU., afectado por el cierre del gobierno federal, o por el Departamento del Sheriff del Condado de Bonneville.

“La Oficina del Sheriff de Riverside no está investigando este incidente y, por lo tanto, no puede proporcionar detalles sobre las circunstancias”, según un comunicado de la agencia publicado el jueves. “Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y colegas del teniente Nathan Kaas en este momento difícil”.

La Asociación del Sheriff de Riverside ha organizado una recaudación de fondos para su familia. Haga clic aquí para visitar esa página.

Los informes indicaron que Kaas se encontraba en la reserva federal con un amigo para una excursión de caza alrededor de las 6 a. m. del domingo.

Según se informa, mientras el amigo del agente, que se encontraba fuera de servicio, sacaba su rifle de la funda mientras los dos hombres estaban sentados en un vehículo, el arma larga se disparó directamente en una pierna de Kaas.

El proyectil aparentemente penetró una arteria, causando una pérdida significativa de sangre antes de que los servicios de emergencia pudieran llegar al lugar y brindar ayuda de emergencia, según los informes.

Kaas murió en el lugar, dejando atrás a su esposa y tres hijos, según la Asociación de Sheriffs de Riverside, el sindicato que representa a los agentes.

“El teniente Kaas comenzó su carrera en el Departamento del Sheriff del Condado de Riverside en abril de 2000”, según la agencia. “Durante sus 25 años de servicio, ocupó los rangos de investigador, sargento y teniente”. Recientemente fue asignado al Equipo de Respuesta a Emergencias del Sheriff.

Durante sus años como sargento, en particular entre 2015 y 2020, Kaas se encargó de los comunicados de prensa de varias comisarías, incluyendo Moreno Valley y Lake Elsinore. Su nombre era conocido en los medios de comunicación de toda la región, apareciendo en declaraciones sobre todo tipo de casos, desde robos de vehículos y accidentes mortales hasta asesinatos.

No hubo noticias inmediatas sobre los servicios funerarios del agente caído.