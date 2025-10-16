Ace Frehley, cofundador de KISS, falleció a los 74 años

Luis Medina

MORRISTOWN, N.J. (16 de octubre de 2025) — Ace Frehley, icónico miembro fundador de KISS, falleció el jueves a los 74 años, según confirmó su familia.

Frehley se encontraba con soporte vital tras una reciente caída en su casa.

“Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas al dejar este mundo. Apreciamos todos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos la fortaleza y la bondad que brindó a los demás. La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas e incomprensibles. Al reflexionar sobre todos sus increíbles logros, ¡el recuerdo de Ace vivirá para siempre!”