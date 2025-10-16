Skip to Content
Noticias Regionales

Ace Frehley, cofundador de KISS, falleció a los 74 años

KYMA
Casablanca Records
KYMA
By
Published 5:14 pm

Luis Medina

MORRISTOWN, N.J. (16 de octubre de 2025) — Ace Frehley, icónico miembro fundador de KISS, falleció el jueves a los 74 años, según confirmó su familia.

Frehley se encontraba con soporte vital tras una reciente caída en su casa.

“Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas al dejar este mundo. Apreciamos todos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos la fortaleza y la bondad que brindó a los demás. La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas e incomprensibles. Al reflexionar sobre todos sus increíbles logros, ¡el recuerdo de Ace vivirá para siempre!”

Article Topic Follows: Noticias Regionales

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.