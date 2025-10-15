Palm Springs presenta nueva exhibición de arte de su ciudad hermana en México

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Una nueva exhibición de arte trae colores vibrantes y cultura al centro de Palm Springs.

La nueva instalación artística, llamada “Deriva Floral”, del artista Daniel “Mestiz” Valero, es originaria de San Miguel de Allende, México, ciudad hermana de Palm Springs.

La colorida exhibición floral se encuentra en Museum Way y resalta los lazos culturales y artísticos entre Palm Springs y San Miguel de Allende.

El proyecto forma parte de una colaboración continua que también permite programas de intercambio estudiantil y culinario entre ambas ciudades.

“Este tipo de relaciones y la celebración de amistades son muy importantes porque transmiten un mensaje muy contundente: podemos tener grandes proyectos trabajando juntos sin tener que preocuparnos por fronteras ni divisiones, ya sean políticas o culturales. Esto envía un mensaje muy contundente a todos en nuestra comunidad”, dijo.

Los residentes pueden disfrutar de la instalación en el exterior del Museo de Arte de Palm Springs hasta mediados de noviembre.