Documentos judiciales: El director ejecutivo de Silvercrest pasó el fin de semana en Las Vegas tras un accidente mortal de atropello y fuga

Luis Medina

CATHEDRAL CITY, Calif. (KUNA) – Documentos judiciales revelaron nueva información sobre el accidente mortal de atropello y fuga que condujo al arresto de William Rodríguez, director ejecutivo de Silvercrest.

El accidente ocurrió el 11 de octubre de 2024 en Cathedral City. Rodríguez está acusado de atropellar a una mujer que conducía una motoneta esa misma noche, arrastrando el vehículo varias cuadras antes de huir del lugar. La mujer, Christina Barrington, de 60 años, falleció en el accidente.

Según la solicitud de aumento de la fianza, Rodríguez supuestamente había estado bebiendo horas antes, e incluso se le vio en un video de vigilancia saliendo a trompicones de un bar de Palm Springs aproximadamente 10 minutos antes del accidente mortal.

La policía informó que Rodríguez conducía a 65 MPH una zona de 45 MPH cuando se desvió de su carril y chocó contra una motoneta que circulaba a una velocidad significativamente menor. El conductor de la motocicleta, identificado como Barrington, salió despedido y falleció. Rodríguez continuó arrastrando la motocicleta unos 1,400 pies antes de dar un giro brusco y soltar la motoneta.

Según se informa, luego condujo a casa a gran velocidad. Al día siguiente, Rodríguez abandonó la ciudad.

“…Rodríguez salió de la ciudad y pasó el fin de semana en Las Vegas, donde fue visto en vigilancia con lo que parecen ser bebidas alcohólicas, incluyendo una copa de champán con la que aparentemente estaba brindando”, se lee en el documento judicial.

La policía afirmó que Rodríguez nunca reportó el accidente; les dijo a sus compañeros de trabajo que su auto fue robado y destrozado.

Los documentos judiciales también revelaron que Rodríguez tenía la licencia suspendida debido a una condena por conducir bajo los efectos del alcohol en 2013 en el condado de Los Ángeles.

Rodríguez fue arrestado el lunes por la tarde en Palm Springs. Se le acusa de asesinato, atropello con fuga y conducir con la licencia suspendida. Se encuentra detenido bajo fianza en el Centro de Detención John Benoit en Indio.

Está programado que comparezca ante el tribunal el miércoles en el Centro de Justicia Larson en Indio.

Manténgase al tanto de las novedades sobre este caso en Telemundo15.com