Tras mordedura de serpiente de cascabel a una estudiante en escuela primaria, expertos explican el comportamiento de las serpientes

Luis Medina

PALM DESERT, Calif. (KUNA) – Un estudiante de kínder permanece hospitalizado tras ser mordido por una serpiente de cascabel el viernes pasado.

La mordedura, ocurrida en la Escuela Primaria Gerald Ford en Indian Wells, provino de una serpiente de cascabel del desierto de Colorado. Esta serpiente es una víbora venenosa nativa del desierto de Sonora, en el sur de California.

Emily Taylor, profesora de biología en Cal Poly, explicó que las serpientes de cascabel tienen una clasificación relativamente baja en la escala de peligrosidad entre las especies de serpientes de cascabel.

“Todas las mordeduras de serpiente de cascabel son emergencias médicas y son muy peligrosas. Por suerte, contamos con un buen tratamiento, por lo que los resultados suelen ser buenos, pero aun así, es mejor no ser mordido”, dijo Taylor. Sin embargo, dadas las circunstancias, y dado que a la víctima se le han administrado 44 dosis de antiveneno hasta el momento, Taylor enfatizó que la gravedad de las mordeduras a menudo puede variar.

El hecho de que tuviera que tomar 44 viales de antiveneno sugiere que se trató de un envenenamiento muy grave. Esto realmente pone de relieve cómo, si bien existen diferencias de gravedad promedio entre especies, cualquier mordedura puede ser muy grave o mucho más leve.

La serpiente de cascabel que mordió al niño de 5 años era una cría, pero Taylor también señaló que la afirmación de que las crías de serpiente de cascabel son más peligrosas que las adultas porque no pueden controlar la cantidad de veneno que liberan es un mito.

Los equipos de seguridad locales comprenden los riesgos que estas serpientes de cascabel representan para los residentes del Valle de Coachella y envían regularmente a su personal a capacitaciones sobre cómo manejar a los reptiles.

Esa capacitación ha sido muy útil durante el verano, según Mitch Spike, director de seguridad local de una comunidad cerrada que se extiende hasta el desierto.

“Probablemente docenas de veces, sí”, relató Spike. “Sí, nos encontramos con bastantes. No todas son de cascabel. No todas son venenosas, pero, bueno, la mayoría sí lo son”.

Y en octubre, los avistamientos de serpientes seguramente serán más comunes, según los expertos. Taylor dijo que las serpientes de cascabel son “bimodales”.

En invierno y verano, las serpientes de cascabel pierden actividad. Durante el invierno, tienden a entrar en un estado similar a la hibernación; mientras que, en verano, el intenso calor del desierto les impide estar activas durante el día.

Pero durante la primavera y el otoño, las serpientes de cascabel vuelven a estar activas.

Tras esta reciente mordedura de serpiente, Taylor reconoció: “Entiendo perfectamente por qué la gente podría sentir miedo, incluso asco u odio, debido a la terrible experiencia que ha vivido esta familia”.

Continuó: “Pero, en general, cuanto más respetuosa sea la gente con la fauna silvestre, incluso con la peligrosa, incluyendo las serpientes de cascabel, menos probable será que tengan una interacción negativa”.

Aconsejó a los residentes, especialmente a los que viven cerca del límite de la interfaz entre el desierto y la ciudad (una zona cercana a áreas silvestres), que limpien sus patios de escombros o lugares donde las serpientes de cascabel puedan refugiarse. Las serpientes de cascabel también pueden buscar zonas húmedas para beber, por lo que pueden reunirse en ellas. Al trabajar en el jardín o caminar entre arbustos altos, también debe tener cuidado dónde coloca las manos y los pies.

Y en caso de encontrarse con una serpiente de cascabel, mencionó un recurso poco conocido: un sitio web donde puede encontrar voluntarios capacitados que irán a su casa y, de forma humanitaria, retirarán la serpiente de su propiedad para liberarla de nuevo en la naturaleza. El enlace a ese sitio se puede encontrar aquí. (freesnakerelocation.com)