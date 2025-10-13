Skip to Content
Noticias Regionales

Incendio Black Rock arde en el Parque Nacional Joshua Tree, contenido en un 80%

Published 5:14 pm

Luis Medina

JOSHUA TREE, Calif. (KUNA) – Los bomberos se encuentran en el lugar de un incendio forestal en el Parque Nacional Joshua Tree, justo al sur del Valle Yucca.

El incendio se reportó inicialmente poco antes de las 11:00 a. m. del domingo en el campamento Black Rock. Según el Servicio de Parques Nacionales, el área alrededor del campamento Black Rock estará cerrada hasta el jueves.

Según CAL FIRE, el incendio se ha mapeado en 72 acres y está contenido en un 80%.

Las autoridades no han confirmado la causa del incendio.

Telemundo 15 Palm Springs

