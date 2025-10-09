El espectáculo navideño Magic of Lights regresa el próximo mes a Indio

Luis Medina

INDIO (KUNA) – El Empire Polo Club de Indio se transformará en un espectáculo de luces navideñas con servicio desde el automóvil para la cuarta edición anual de “Magia de Luces”, que comienza el próximo mes.

El evento, patrocinado por PNC Bank y producido por Family Entertainment Holdings, se llevará a cabo de 5:30 p. m. a 9 p. m. de domingo a jueves y de 5:30 p. m. a 10 p. m. los sábados. Viernes y sábados del 18 de noviembre al 31 de diciembre en 81-800 51st Ave.

“La Magia de las Luces se ha convertido en una querida tradición navideña para las familias del Valle de Coachella”, declaró Ken Hudgens, director ejecutivo de Family Entertainment Live. “Nos enorgullece regresar al Empire Polo Club y seguir compartiendo la alegría, la magia y la unión que hacen de esta temporada algo tan especial en nuestra comunidad”.

Los asistentes podrán disfrutar de numerosas exhibiciones con temática navideña, incluyendo el estreno de un túnel de palmeras de 228 metros, Toyland, Winter Wonderland, 12 Días de Navidad, Duendes navideños, una Barbie navideña animada de 9,7 metros de altura y el Encantador Túnel de Luces de 61 metros.

Además, el Distrito de Irrigación Imperial impulsará Holiday Village, una atracción peatonal repleta de actividades navideñas.

“IID se complace en ser un nuevo patrocinador de la deslumbrante tradición navideña “Magia de las Luces” del Valle de Coachella, donde con orgullo iluminaremos la Villa Navideña especial que sigue al maravilloso espectáculo de luces para autos”, declaró Gina Dockstader, presidenta de la junta directiva de IID.

“Magia de las Luces” contará con más de 2 millones de luces, 12.6 millas y 10 millas de iluminación LED.

“Estamos encantados de volver a ser anfitriones de la querida tradición navideña del Valle de Coachella, “Magia de las Luces”, declaró Mark Girton, vicepresidente y gerente general de Empire Polo Club/Empire Grand Oasis. “Cada temporada navideña, “Magia de las Luces” trae alegría y asombro a la comunidad, y nos enorgullece formar parte de una tradición que se ha convertido en una visita obligada en la lista de todos”.

Para obtener más información o comprar boletos, visite https://magicoflights.com/locations/coachella-valley-ca/.