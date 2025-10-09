Abogada de la Sección 14 califica el pago de $5.9 millones como un hito importante

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – La abogada del grupo de Sobrevivientes de la Sección 14 se pronuncia sobre el pago que la ciudad realizó a principios de esta semana de su acuerdo de $5.91 millones.

El pago se produce después de que el ayuntamiento aprobara un acuerdo en noviembre pasado en una votación histórica.

La Sección 14 es un área de tierras tribales junto al centro de Palm Springs.

La ciudad llegó a este acuerdo por su participación en el desalojo de residentes, principalmente minoritarios, de la propiedad en las décadas de 1950 y 1960.

La abogada Areva Martin afirma que el pago de esta semana es un hito importante.

También afirma que el grupo no está listo para divulgar cómo se distribuirá el acuerdo.

“En este momento, nos estamos enfocando en asegurarnos de que se hayan cumplido todos los procesos implementados durante los últimos seis o siete meses, y en la próxima semana aproximadamente, estaremos listos para comenzar”. Martin dice.

Martin también afirma que en las próximas semanas se empezarán a enviar cheques a los residentes que cumplen los requisitos y que vivieron en la Sección 14.

El grupo de Sobrevivientes y Descendientes de la Sección 14 está planeando una cumbre el 15 de noviembre en la Iglesia de San Pablo en el Desierto.

Martin dice que incluirá una celebración de un año de la votación del consejo municipal para aprobar el acuerdo el 14 de noviembre de 2024.