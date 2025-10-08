Jurado recomienda pena de muerte para hombre de Banning condenado por una serie de asesinatos relacionados con pandillas

Luis Medina

BANNING, Calif. (KUNA) – Un hombre de 28 años se enfrenta a la pena de muerte tras declararse culpable de cinco asesinatos relacionados con pandillas, además de un intento de asesinato, en Banning entre 2015 y 2020.

El martes, un jurado emitió un veredicto de pena de muerte para William Arnold Armendariz III en el Salón de Justicia de Riverside. Deberá comparecer ante el tribunal el 12 de diciembre para la lectura oficial de la sentencia.

Según la policía de Banning, todos los homicidios involucraron a varios miembros de una pandilla callejera criminal.

Uno de los casos en los que William Armendariz se declaró culpable fue un triple homicidio en un cementerio de Banning en agosto de 2020. Felicia McCafferty, de 48 años, Theresa Sanchez, de 43, y James Lara Jr., de 53, murieron en un tiroteo.

Tras el tiroteo, William Armendariz estuvo prófugo durante varios días junto con su hermano, Christopher Armendariz. Fueron localizados y capturados en Illinois cinco días después del tiroteo.

Christopher Armendariz finalmente se declaró culpable de homicidio involuntario y de un agravante por pertenencia a pandillas callejeras. Fue sentenciado a 11 años de prisión estatal.

La policía informó que, tras su arresto, los detectives de Banning lograron vincular a William Armendariz con los asesinatos de Charles Neazer en 2015 y Bradley Cunningham en 2018, así como con el intento de asesinato del amigo de Cunningham, quien sobrevivió al incidente.

También se identificaron otros sospechosos durante la investigación.

Samuel Vásquez fue identificado por el asesinato de Neazer y Henry Waters Jr. en febrero de 2017. Vásquez fue condenado por su participación en los asesinatos de Charles Neazer y Henry Waters Jr., así como por varios otros intentos de asesinato, agresiones con arma mortal y agravantes por pertenencia a pandillas callejeras. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en enero de 2023.

Jovanny Martínez y Brandon Hylkema fueron identificados como sospechosos adicionales del asesinato de Bradley Cunningham. Hylkema se declaró culpable de homicidio involuntario y de un agravante por pertenencia a pandillas callejeras y está a la espera de sentencia. Martínez se encuentra actualmente a la espera de juicio.