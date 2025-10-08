El Orgullo de Palm Springs develará el Monumento del Orgullo la próxima semana

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – El Orgullo de Palm Springs develará un monumento de ocho pies de altura que conmemora las contribuciones de la comunidad LGBT en el área metropolitana de Palm Springs.

La ceremonia se llevará a cabo la próxima semana en el Parque Frances Stevens a las 10:00 a. m. del 17 de octubre en 500 N. Palm Canyon Drive, cerca de la esquina de Alejo Road e Indian Canyon Drive.

Entre los asistentes se encontrarán el alcalde Ron deHarte, Al Jones, presidente de la Junta Directiva del Monumento del Orgullo, Gary Armstrong, presidente de la Comisión de Arte de Palm Springs, Hugo Loyola, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Palm Springs, el escultor Jim Isermann, miembros de la comunidad, activistas y simpatizantes.

“Este monumento es más que una obra de arte increíble; es un símbolo permanente y visible de la historia, la valentía y el espíritu inquebrantable de nuestra comunidad”, declaró deHarte en un comunicado.

El alcalde añadió que el monumento también servirá como lugar de encuentro y herramienta educativa para destacar las contribuciones de la comunidad LGBT.

La escultura de acero inoxidable, creada por Isermann, presenta tres símbolos de solidaridad: la lamba, el triángulo y el arcoíris.

El monumento mide 8 pies en su punto más ancho e incluye 720 módulos de acero inoxidable pintados en diferentes colores que forman una sola estructura.

También presentará un diseño triangular inspirado en el triángulo rosa utilizado durante el Holocausto, que fue recuperado como símbolo de la liberación gay a principios de la década de 1970.

Su paleta de colores está inspirada en el diseño de la bandera arcoíris de Gilbert Baker de 1978.

La ceremonia marcará la donación formal del monumento por parte de la organización a la colección permanente de arte público de la ciudad, según informaron las autoridades.