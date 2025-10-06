El Departamento de Policía de Palm Springs comparte los impactos en tiempo real de la tecnología de cámaras y drones.

Luis Medina

PALM SPRINGS, California (KUNA) – El Departamento de Policía de Palm Springs cuenta desde hace algunos años con cámaras Flock y de intersección, que permiten leer matrículas y vigilar incidentes viales con mayor rapidez. En los últimos cuatro a seis meses, han incorporado aún más tecnología para optimizar este proceso.

En los últimos meses, el PSPD instaló tres drones en azoteas de toda la ciudad, a los que se puede acceder a través de una base de datos. Pueden volar de forma autónoma o por control remoto, para vigilar la escena antes de que lleguen los agentes.

Cuando se recibe una llamada a través de la central, los pilotos pueden ver las llamadas en su computadora y enviar un dron al lugar si es necesario. Pueden observar la escena en tiempo real y decidir qué tipo de unidades deben enviarse a la zona.

Hace tan solo unos días, el PSPD pudo localizar un vehículo robado mediante su sistema de detección de matrículas, ver por dónde ha circulado el vehículo con sus cámaras de intersección y enviar un dron al lugar donde se detuvo.