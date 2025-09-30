Peligra estabilidad del sector salud por Cierre de Gobierno

Juan Monteslo

Thousand Palms, Calif. (KUNA)- Previo al vencimiento del plazo del cierre de gobierno este primero de octubre, el sistema de salud enfrentará la peor parte, se estima que el recorte del programa medicaid a nivel nacional sería de 880 mil millones de dólares, lo que causaría cierre de hospitales y dejaría a millones de personas sin su seguro médico.

Conversamos con el congresista Raúl Ruiz, quien representa parte del valle de Coachella, nos dijo que la: “razón porque estamos aquí es que los republicanos están tercos de no trabajar con los demócratas y están tercos de querer dejar vencer los créditos de taxes (impuestos) del obamacare que va a subir los costos del seguro médico hacia 12 mil dólares al año”.

Por su parte el congresista republicano Ken Calvert que también representa parte del valle de Coachella dijo en “x” que: “el senado acaba de no aprobar el proyecto de ley de financiación a corto plazo aprobado por los republicanos de la cámara de representantes, lo que significa que nos dirigimos hacia un cierre del gobierno. solo 3 demócratas del senado se unieron a los republicanos”.

Así mismo, comunico que sus oficinas permanecerán abiertas durante el cierre para atender a los electores del distrito congresional 41.

Las agencias gubernamentales han recibido instrucciones de preparar planes para despidos masivos, en nuestra región afectaría a miles de trabajadores federales de los centros para el control y la prevención de enfermedades, los servicios de parques nacionales y a controladores de tráfico aéreo.

“Aquí en el distrito tenemos más de 7 mil personas, familias que dependen del cheque del gobierno, que el cheque no va a llegar en octubre, van a esperar meses o quizás más para recibir su pago y nuestras familias aquí luchan mes a mes, cheque a cheque para pagar la luz, el mandado”, expreso Ruiz.

