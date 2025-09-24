Pandilleros acusados de matar a un niño en Cathedral City en un tiroteo desde un vehículo se declaran inocentes de asesinato

Luis Medina

INDIO, California (KUNA) – Dos jóvenes acusados de matar a un niño de 13 años en Cathedral City en un tiroteo desde un vehículo relacionado con pandillas se declararon inocentes de asesinato en primer grado y otros cargos ante el tribunal el miércoles.

James Ian Carter, de 19 años, y Christian Arturo Milward Ildefonso, de 18, fueron arrestados el mes pasado tras una investigación del Departamento de Policía de Cathedral City sobre el asesinato de Alan Martínez.

Además del asesinato, ambos acusados enfrentan cargos por actividades delictivas de pandillas callejeras, acusaciones especiales de perpetrar un asesinato para beneficio de una pandilla callejera y disparar a una víctima desde un vehículo en movimiento, así como cargos por posesión de arma de fuego con agravantes de la pena y lesiones corporales graves.

Ambos se encuentran detenidos sin derecho a fianza: Carter en el Centro de Detención Byrd en Murrieta e Ildefonso en el Centro de Detención Benoit en Indio. Está previsto que regresen a la corte el 17 de noviembre.

Según la policía, el ataque ocurrió poco después de las 8 p. m. del 13 de agosto en la intersección de los senderos Whispering Palms y Mission Indian.

Alan caminaba con dos amigos por Whispering Palms cuando los acusados se acercaron en un sedán oscuro y los confrontaron, según el comandante de policía Jon Enos. En segundos, se escucharon disparos desde el vehículo, y Alan fue alcanzado y se desplomó en la calle. Sus compañeros escaparon ilesos.

El auto se dio a la fuga mientras los testigos llamaban al 911, según Enos.

Los paramédicos llegaron minutos después e intentaron reanimarlo, pero Alan falleció en el lugar.

En los días siguientes, los detectives de homicidios obtuvieron pruebas suficientes para identificar a los acusados como los presuntos autores. Fueron rastreados hasta una residencia en Genesee Cove, San Diego, donde fueron detenidos sin incidentes el 18 de agosto.

Ninguno de los dos ha documentado condenas previas por delitos graves en el tribunal de adultos del condado de Riverside.