Los votantes de todo el condado de Yuma emitieron sus votos para las elecciones generales especiales de Arizona

Eduardo Morales

YUMA COUNTY, Ariz. (KYMA) – Las elecciones especiales de Arizona ya están en marcha.

Hoy es el último día para votar por el escaño del Distrito Congresional 7 de Arizona.

Los candidatos compiten para ocupar el puesto del fallecido Congresista Raúl Grijalva.

La elección cuenta con varios candidatos, Incluyendo la demócrata Adelita Grijalva y el republicano Daniel Butiérez.

Según el departamento de elecciones de Yuma, hasta el lunes más de siete mil personas ya habían emitido su voto.

Eso es de un total de más de 124,000 votantes registrados en el condado de Yuma, lo que representa una participación electoral de apenas el 5%.

Gricelda Cartier, una residente del condado de Yuma, comparte por qué es importante votar.

“Para el beneficio de nuestra comunidad para que nuestra voz se escuche, para el beneficio de toda las personas de todo el país,” dijo Gricelda.

Para obtener una lista completa de los lugares de votación, haga clic aquí.