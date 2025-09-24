9/24/25 TU INFORME CNBC PARA TELEMUNDO
KESQ News Team
DISNEY AUMENTARA LOS PRECIOS DE DISNEY PLUS POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO
A PARTIR DEL 21 DE OCTUBRE, EL PLAN CON PUBLICIDAD AUMENTARÁ DOS DÓLARES A $11.99 DÓLARES AL MES, MIENTRAS QUE LA VERSIÓN PREMIUM SIN PUBLICIDAD AUMENTARÁ TRES DÓLARES A $18.99 DÓLARES AL MES.
LAS SUSCRIPCIONES PREMIUM ANUALES AUMENTARÁN 30 DÓLARES A $189.99 DÓLARES.EL PAQUETE DISNEY PLUS CON HULU Y ESPN PLUS TAMBIÉN SUBIRÁ DE PRECIO.
DISNEY HA ESTADO SUBIENDO LOS PRECIOS CONSTANTEMENTE COMO PARTE DE SUS ESFUERZOS POR FRENAR LAS PÉRDIDAS. EL NEGOCIO DEL STREAMING OBTUVO GANANCIAS POR PRIMERA VEZ EL AÑO PASADO.
FORD ESTÁ OFRECIENDO TASAS DE INTERÉS MÁS BAJAS PARA LA FINANCIACIÓN DE LA CAMIONETA F-150 A LOS PRESTATARIOS CON HISTORIALES CREDITICIOS MÁS RIESGOSOS. EL WALL STREET JOURNAL INFORMA QUE LA OFERTA, DISPONIBLE HASTA FIN DE MES, PERMITIRÁ A LOS CONSUMIDORES CON UN HISTORIAL CREDITICIO MÁS BAJO PAGAR LA TASA MÁS BAJA OFRECIDA A AQUELLOS CON UN HISTORIAL CREDITICIO EXCELENTE. FORD ESTÁ ATRAYENDO A ESTOS COMPRADORES CON MENOR CRÉDITO MIENTRAS BUSCA UN CIERRE FUERTE PARA EL TERCER TRIMESTRE DE SU CAMIONETA MÁS VENDIDA.
WHATSAPP ESTÁ IMPLEMENTANDO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS USUARIOS TRADUZCAN LOS MENSAJES A SU IDIOMA PREFERIDO.SI VE UN MENSAJE EN OTRO IDIOMA, PUEDE MANTENER PULSADO “TRADUCIR” Y SELECCIONAR EL IDIOMA EN EL QUE DESEA TRADUCIR, Y DESCARGARLO PARA USARLO EN EL FUTURO.WHATSAPP DICE QUE LAS TRADUCCIONES ESTÁN DISPONIBLES PARA CHATS INDIVIDUALES, GRUPOS Y ACTUALIZACIONES DE CANALES.